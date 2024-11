Dopo aver investito sulle campagne di sensibilizzazione, offrendo i propri spazi per supportare e informare i cittadini durante l’emergenza sanitaria, il Gruppo Pubbliemme continua la sua missione, stavolta rivolgendosi alle aziende: un segnale di ottimismo che esorta i brand a non rinunciare alla propria visibilità.



«È tempo di riprenderci i nostri spazi. Gruppo Pubbliemme è al tuo fianco per dire che ci sei» è un invito alla ripresa dopo mesi di lockdown. Una campagna che si fa portatrice di un atteggiamento di fiducia nel ricostruire il futuro delle aziende, affidandosi a professionisti del settore con uno dei parchi impianti più grandi d’Europa.



L’hashtag della nuova campagna pubblicitaria, #andiamoutdoorinsieme, sottolinea l’importanza di affidarsi ad esperti per il rilancio delle proprie aziende. Un messaggio di positività che attraversa strade e aeroporti del Meridione in un momento in cui,per grandi e piccole imprese,ribadire la propria presenza sul mercato è più che mai necessario.



La ripresa è incoraggiata anche dai dati che registrano per incrementi importanti, basti pensare ad AudiOutdoor che ha elaborato i risultati delle tre settimane della fase 2 del Covid-19 registrando un trend di crescita che nelle ultime settimane è arrivato a +90% di persone in movimento rispetto all’ultimo periodo della fase #iorestoacasa.



A questo si aggiunge un altro dato altrettanto significativo sulla città di Roma, che segna nella seconda settimana un +59% e nell'ultima settimana addirittura un +116% rispetto al lockdown.



Dati confortanti che rafforzano l’impegno del Gruppo Pubbliemme nel mettere a disposizione gli spazi pubblicitari per consentire ai brand di ripartire riportando audience per il mezzo outdoor.



Segnali positivi che ricordano ancora una volta come Out of Home e Digital OOH siano i mezzi che meglio esprimono la vicinanza fisica tra i brand e le persone.