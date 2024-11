La Sorical deve procedere alla riparazione di una condotta dell'Abatemarco in località San Lauro di San Marco Argentano

Rubinetti a secco a Cosenza a causa di un guasto sulla rete idrica. La Sorical informa di aver sospeso l'erogazione dell’acqua per poter procedere a lavori di riparazione sulla condotta dell’Abatemarco, in località San Lauro, nel comune di San Marco Argentano. I lavori si concluderanno presumibilmente nell’odierna giornata dell’otto marzo e subito dopo la fornitura sarà ripristinata. In serata quindi la situazione dovrebbe tornare alla normalità.