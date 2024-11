Al workshop alimentare di Tirana, in programma il 24 e 25 aprile, ci saranno anche le eccellenze enogastronomiche tipiche della nostra regione, per iniziativa del Consorzio Prodotti di Qualità Calabria e di FederTerziario, impegnati in un progetto di sostegno al processo di internazionalizzazione delle piccole e medie aziende del settore agro-alimentare. L'evento denominato Gusta la Calabria, coinvolge 12 imprese ed è sostenuto dalla Provincia di Cosenza dove l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa con la partecipazione di Gianluca Gallo, assessore regionale alle Politiche agricole, del presidente di FederTerziario Calabria Luca Lucia, e poi di Giuseppe Porfido e Francesco Gualtieri, rispettivamente presidente e vice presidente del Consorzio prodotti qualità Calabria.

Una filiera di qualità

«Si tratta di creare una filiera della qualità – ha dichiarato la presidente della Provincia Rosaria Succurro – la cui assenza crea il gap a carico delle nostre aziende. Un percorso che ritengo fondamentale da attivare consolidando la sinergia tra istituzioni e operatori privati, con lo scopo di favorire la creazione di relazioni commerciali con le controparti estere e agevolare l’introduzione sui mercati internazionali dei prodotti offerti dalle aziende della nostra provincia». La presidente Succurro, nel ringraziare Federterziario e il Consorzio prodotti qualità Calabria per l’impegno profuso, ha spiegato che «la scelta di Tirana non è casuale ma ha anzi una profonda ragion d’essere nella presenza in provincia di Cosenza della più grande comunità italo-albanese, con la quale i legami di fratellanza ben si coniugano con lo sviluppo di relazioni commerciali con l’Albania».