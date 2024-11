Il programma condotto da Pietro Comito, in onda oggi alle 14.15, produrrà un focus sulla condizione socio-economica della Calabria, alle prese con una produttività sempre decrescente e con gravi ulteriori ferite al tessuto occupazionale

"La crisi: tra povertà, resistenza e riscatto" è il tema della puntata odierna de I fatti in diretta. Il programma condotto da Pietro Comito, in onda oggi alle 14.15, produrrà un focus sulla condizione socio-economica della Calabria, alle prese con una produttività sempre decrescente e con gravi ulteriori ferite al tessuto occupazionale.

In studio Pino Soriero, già sottosegretario di Stato ai Trasporti, componente del comitato di presidenza dello Svimez e docente di Storia dell'intervento pubblico nell'economia del Mezzogiorno all'Università Magna Graecia di Catanzaro; Vittorio Daniele, docente di Politica economica dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; Giancarlo Costabile, del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'educazione dell'Università della Calabria e docente promotore, all'Unical, del corso di Pedagogia della R-Esistenza.

Durante la trasmissione collegamenti esterni con il presidente di Demoskopika Raffaele Rio e con il giornalista, ex caporedattore dell'Ansa in Calabria, e scrittore, Filippo Veltri, autore di "La Calabria dolente 2.0".



"I fatti in diretta", dopo aver attraversato e raccontato in lungo e in largo la Calabria, oggi racconterà quale metafora della crisi la fuga dell'Italcementi dalla regione, collegandosi con il sito industriale dismesso e mai bonificato di Vibo Marina, la cui chiusura ha anticipato quella dello stabilimento di Castrovillari. Inoltre chiederà ad importanti figure del mondo della cultura e della società civile - da Gioacchino Criaco, autore best seller a cui è stato ispirato il pluripremiato film "Anime nere", all'imprenditore anti-racket Rocco Mangiardi - cosa serve alla nostra terra per un reale riscatto.

