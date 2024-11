Aeroitalia e il Consorzio di Tutela Fichi Cosenza Dop sono lieti di annunciare la firma di un importante accordo per la distribuzione di fichi essiccati a bordo dei voli Aeroitalia.

A partire da settembre i passeggeri di Aeroitalia potranno gustare i pregiati fichi di Cosenza Dop coltivati e prodotti nella provincia di Cosenza, noti per il loro gusto unico e le loro straordinarie proprietà nutrizionali. I fichi saranno distribuiti in pratiche bustine monodose, garantendo freschezza e comodità per tutti i viaggiatori. Questo prodotto sarà disponibile inizialmente su alcuni voli selezionati, con la possibilità di ampliare questa esperienza gastronomica di eccellenza su tutto il network Aeroitalia.

«Questa iniziativa - afferma Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia - consentirà alla nostra compagnia di offrire un servizio di alta qualità a bordo e di valorizzare le eccellenze del territorio italiano. Siamo convinti che questa partnership apporterà un valore aggiunto alla nostra offerta».

I vertici del Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza Dop si dichiarano decisamente felici che i Fichi di Cosenza siano il primo prodotto Dop offerto a bordo di una compagnia aerea. Un’altra importante iniziativa di valorizzazione del prodotto resa possibile grazie alla Regione Calabria e al finanziamento Feasr-Psr Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1 sotto intervento A, che - affermano – «non poteva che avvenire con la collaborazione di Aereoitalia, unica compagnia 100% italiana».

All’evento ha partecipato, in video conferenza, anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo che si è congratulato per la partnership strategica definendola una positiva azione di promozione turistica sottolineandone l’importanza per la regione Calabria e i suoi prodotti agroalimentari. Inoltre ha auspicato una presenza maggiore della compagnia sul territorio.

Presente anche Daniele Policastri di Origin Italia, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, che riunisce i Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari Dop Igp, il quale ha dichiarato che l’associazione segue con attenzione questa prima importante esperienza di promozione dei prodotti Dop e Igp attraverso canali di makerting innovativi, con la speranza che faccia da apripista per altre fruttuose collaborazioni.