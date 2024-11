Quello svedese è un mercato che offre diverse opportunità per il settore agroalimentare e turistico calabrese. Per questo alla cittadella regionale a Catanzaro, Camera di Commercio Italiana per la Svezia e Regione Calabria, con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, hanno illustrato ai produttori calabresi le modalità di approccio più efficaci nel mercato svedese e le iniziative progettuali di cui potranno beneficiare attraverso il progetto Paese Svezia. Al workshop hanno partecipato la dirigente del settore internazionalizzazione del Dipartimento regionale presidenza Gina Aquino e, per la Camera di Commercio, il segretario Giovanni Brandimante e il rappresentante Antonio Marinilli. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative promozionali della Regione Calabria avviate nel 2018 in coerenza con gli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria.