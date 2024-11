Un’iniziativa per proporre i prodotti calabresi fuori dai confini nazionali. Questo l’obiettivo del workshop di presentazione “Paese Francia” in programma il prossimo 4 febbraio, a partire dalle ore 09.30, nella sala Conferenze di Unioncamere Calabria, in Lamezia Terme.

Il progetto

Si tratta dell’evento di lancio del progetto “Tipicità Calabresi in Francia” realizzato dalla Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia in cooperazione con la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020. Il progetto rientra nel programma promozionale che la Regione Calabria realizza congiuntamente con le Camere di Commercio Italiane all'estero al fine di rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali.

Tipicità calabresi in Francia

“Tipicità Calabresi in Francia” è finalizzato a promuovere la presenza dei prodotti agroalimentari calabresi sul mercato francese e si dispiega in molteplici iniziative strategiche per il matching tra imprese calabresi e operatori economici in territorio francese, tra queste la prima in agenda è il Salone Internazionale dell’Agricoltura (Parigi, 23 febbraio- 3 marzo 2019) a cui seguiranno uno Show cooking a Marsiglia in occasione di Marseille Provence Gastronomie 2019 (giugno 2019), una Masterclass a Lione (aprile 2019) e Villaggio Italiano di Lione (12-15 settembre 2019), eventi realizzati in partenariato con la Camera di Commercio italiana a Lione. Nel corso del workshop “Paese Francia” del 4 febbraio verranno illustrate le opportunità del mercato francese per le imprese agroalimentari regionali, nonché le più efficaci modalità di approccio, oltre ad essere indicate nel dettaglio le tempistiche e le modalità di partecipazione alle iniziative progettuali di cui potranno beneficiare le imprese calabresi del settore. Nel pomeriggio del 4 febbraio e durante l’intera giornata del 5 febbraio si terranno gli incontri con i consulenti della Multi-Consult Srl, i quali effettueranno un check up aziendale alle imprese interessate al mercato francese, fornendo una consulenza personalizzata sulle corrette e opportune modalità di esportazione.

La partecipazione al workshop e l’erogazione del check up aziendale sono gratuite previa registrazione