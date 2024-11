Successo in occasione della prima edizione dell'iniziativa di marketing territoriale “Made in Italy”

I prodotti tipici calabresi della bottega "Forte" di Giuseppe Marturano in Roma e i fichi secchi dell'Azienda "Rango-Bontà di Calabria" conquistano Sanremo nella settimana del Festival, tra esposizioni e degustazioni. Nella splendida cornice della Città dei Fiori, da domenica 4 febbraio, ha preso il via a Sanremo la prima edizione dell'iniziativa di marketing territoriale “Made in Italy”, il cui referente per la Calabria è il giornalista Fabio Pistoia.

Tra i flash dei fotografi e la curiosità di cittadini, giornalisti e visitatori accorsi in massa a Sanremo per assistere alla 68esima edizione del celebre Festival della Canzone Italiana, stanno facendo bella mostra di sé, sia presso le hall di strutture ricettive e ristoranti della città ligure sia in aree dislocate all'aperto, le numerose e prelibate bontà di Calabria targate “Forte”, la caratteristica bottega-trattoria ideata e gestita da Giuseppe Marturano, situata a Roma.

Spaccatella di pomodoro, peperoncini macinati, acciughe in olio, peperoncini piccanti, filetti di acciunghe saporiti, acciunghe piccanti, pomodori essiccati, olive schiacciatelle, passata rustica di pomodoro, tonno a filetti, prontopasta carrettiera, melanzane arcobaleno, acciughe in olio: un vero e proprio tripudio di odori e sapori made in Calabria, eccellenze di qualità e gusto che stanno conquistando i palati di Sanremo grazie alla presenza di “Forte”, vera e propria perla dell'enogastronomia della Capitale. Prodotti donati anche a rinomati ristoranti della cittadina del Festival, tra i quali spicca “Da Nicò”, situato in piazza Bresca, a pochi passi dallo storico Teatro Ariston, ai più nota come la “trattoria dei vip” perché meta prediletta di artisti e cantanti per il suo ottimo pesce fresco.

Nell'ambito degli spazi espositivi riservati al “Forte” e alle altre aziende presenti all'interno dell'iniziativa “Made in Italy”, grande successo sta riscuotendo anche l'azienda “Rango-Bontà di Calabria”, con sede a Cassano allo Ionio (Cosenza), con i suoi variegati e squisiti prodotti di fichi secchi: al cioccolato con noci o con mandorle, quarti di clementine, filetti al limone, all'arancia o al cedro, bocconcini di fichi al cioccolato, crocette con noci, pallone (fichi infornati in un guscio di foglie), nonché treccine e cestini di fichi secchi. Prosegue così l'iniziativa “Made in Italy” che giorno dopo giorno, fino a domenica 11 febbraio, proseguirà con diversi momenti espositivi e d'intrattenimento e renderà edotta la pubblica opinione attraverso comunicati stampa e foto diffusi quotidianamente.