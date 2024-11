«Insieme ai tirocinanti Miur, Giustizia e Mic, da troppo tempo senza risposte circa la procedura concorsuale espletata in funzione dell'emendamento regionale al Decreto Sostegni bis, questa mattina abbiamo presidiato l'ingresso della Prefettura di Catanzaro». Inizia così una nota stampa diffusa dal sindacato Usb Tirocinanti Calabria.

«Di fatto, sono mesi che la procedura per la contrattualizzazione è bloccata e le figure preposte non sono in grado di fornire risposte chiare. La protesta odierna, messa in atto per denunciare la lentezza delle procedure di contrattualizzazione e la mancata pubblicazione della graduatoria, ha sortito un incontro con i vertici della Prefettura e la garanzia di risposte entro una settimana: da un lato la celere pubblicazione della graduatoria definitiva, dall'altro risposte in merito alla categoria dei non-idonei, fino ad oggi ignorata».

«Vigileremo affinché - si legge ancora - quanto promesso oggi venga messo in pratica nel rispetto delle tempistiche segnalateci. Il tempo passa e i disagi vissuti da centinaia di famiglie sono enormi, basti pensare che migliaia di tirocinanti sono senza stipendio da mesi. Troviamo assurda questa situazione di stallo quando è sotto gli occhi di tutti la grave carenza di personale che affligge i nostri enti, diventata ormai un’emergenza.

«La nostra politica sindacale è da sempre stata chiara e determinata e continuerà ad esserlo a difesa della dignità di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. Vogliamo risposte chiare e azioni concrete», conclude il sindacato.