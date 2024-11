«Protesta giusta ed opportuna poiché tesa a sollecitare urgentemente un confronto sui temi veri che interessano la vita dei calabresi»

«La nostra regione è ad un punto decisivo: o si imbocca la strada delle scelte forti, per un reale cambiamento, oppure si continua a praticare il sentiero della stagnazione, che ha alimentato negli anni un pauroso spopolamento demografico e un impoverimento complessivo di questa terra».

È quanto si legge in una nota di DEMS Calabria: «Riteniamo che la manifestazione del 16 novembre organizzato dai sindacati sia giusta ed opportuna, poiché tesa a sollecitare urgentemente un confronto sui temi veri che interessano la vita dei calabresi.

Sanità, lavoro, infrastrutture, agroalimentare, sono solo alcuni settori che segnano il passo in maniera negativa dell’azione del governo regionale.



Eppure, il mezzogiorno ed in particolare la Calabria – si legge ancora - non hanno mia avuto risorse reali disponibili pari all’ammontare complessivo messo a disposizione dall’Europa e dal governo nazionale. Siamo difronte ad un ingente massa monetaria di svariati miliardi di euro che, senza adeguati interventi urgenti (visto lo stallo attuale), rischiano il disimpegno e la conseguente collocazione in altre aree del paese e dell’Europa.



Così come, riteniamo che il problema della sanità in Calabria non si risolve con plateali e inopportune scelte, quali quelle annunciate dal governatore Oliverio, di incatenarsi a palazzo Chigi, oppure con le minacce di rompere con il PD nazionale, come asserisce oggi il capogruppo del PD al consiglio regionale Sebi Romeo in una intervista. A nostro avviso, occorre mettere in campo una iniziativa che concordi con il governo nazionale la definitiva fuoriuscita della Calabria dal Piano di rientro sanitario.



Per tutto ciò, DEMS Calabria – conclude - aderisce e partecipa all’iniziativa sindacale, nella convinzione che si possa aprire da subito una fase nuova della vita politica regionale, basata sul confronto delle questioni di merito, emarginando definitivamente inutili e dannose inerzie e segnando una netta discontinuità con il passato al momento non verificata».