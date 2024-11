«E se facessimo uno spumante alla maniera dei francesi?». Con queste parole Franco Ziliani ha dato inizio alla straordinaria storia di Berlucchi, un simbolo di eleganza e innovazione italiana nel mondo. Ed è proprio traendo spunto da quello spirito pionieristico del patron di casa Berlucchi, che la gelateria vintage “Coneria Italiana”, di concerto con Palazzo Greco Stella ed in collaborazione con lo chef stellato Luca Abbruzzino, ha pensato di creare un sorbetto speciale utilizzando esclusivamente il pregiato “Berlucchi ’61 Franciacorta Rosé”. Il lancio ufficiale avverrà a Lamezia Terme il prossimo 13 settembre – volutamente in concomitanza con l’inizio del Festival Franciacorta – nella suggestiva cornice di Palazzo Greco Stella che, con l’evento Berlucchi, inaugurerà il tour del Palazzo alla scoperta delle cantine più prestigiose.

«I primi test del Sorbetto sono stati avviati solo pochi mesi fa e appena ci siamo resi conto che il prodotto avrebbe potuto soddisfare tutti i requisiti richiesti per creare una piccola innovazione tra i sorbetti, abbiamo contattato direttamente l’Azienda Berlucchi Franciacorta per proporre la nostra nuova idea di sorbetto. L’iniziativa è stata subito accolta favorevolmente e per questo motivo tengo a ringraziare tutto il reparto marketing Berlucchi, nonché la Fam. Ziliani senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Un ulteriore ringraziamento mi preme farlo ad Elena Vera Stella e Pietro Greco – patrons di Palazzo Greco Stella – per aver creduto nel progetto sin dall’inizio e per aver apportato un fondamentale contributo per la riuscita dello stesso», commenta Valentino Pileggi, ideatore dell’iniziativa.

Il Sorbetto sarà disponibile dal 13 al 15 settembre esclusivamente presso Palazzo Greco Stella dove, per l’occasione, lo chef Luca Abbruzzino presenterà un menù dedicato in abbinamento con i vini Berlucchi ’61, con una cena degustazione il 13 e il 14 settembre ed un’apericena tematico il 15 settembre. Dal Satin al Nature, passando per l’Extra Brut, ogni bollicina sarà in grado di esaltare al meglio le creazioni multisensoriali dello chef stellato. “Palazzo Greco Stella” e “Coneria Italiana”, pongono le basi per avviare, sotto la guida di una delle cantine più importanti d’Italia – Berlucchi - un vero e proprio gemellaggio annuale con il Festival Franciacorta. Un appuntamento periodico alla riscoperta di originali proposte gastronomiche, iniziative culturali e conoscenza dei vini più pregiati disponibili presso la sede storica del Palazzo. Un ambizioso progetto che potrebbe offrire agli appassionati un’importante opportunità per immergersi nel mondo Franciacorta, anche in Calabria.

L’iniziativa, tra l’altro, arriva proprio a poche settimane dal recente successo registrato dal “Vinitaly and the City di Sibari” dove la Calabria ha già potuto ampiamente dimostrare di saper accogliere eventi di caratura internazionale.