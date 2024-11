Il prof. Peppino De Rose, dopo il successo dello spech dell’edizione del 2021, è stato confermato quale relatore di uno dei panel più importanti del TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera internazionale B2B del turismo in Italia.

Pnrr - Europa per il turismo, sfide e finanziamenti europei per la competitività internazionale delle aziende turistiche e culturali è il titolo del panel programmato per il 14 ottobre 2022 all’ Italy Arena di Rimini. La manifestazione prevede tre giorni di dibattiti, seminari e incontri internazionali per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Inoltre, sarà presentata la guida edita dalla Commissione Europea, con tutte le indicazioni per reperire i finanziamenti e casi concreti di progetti finanziati nel tempo attraverso i programmi Ue.

De Rose, è un economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione europea e docente universitario di Impresa turistica e mercati internazionali presso l’Università della Calabria, Campus in cui si è laureato con lode in Economia e Commercio con indirizzo in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università di Bergamo e diverse specializzazioni tra cui in Governo del territorio presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma e in Management delle imprese non profit presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

È stato Cultore della materia in diritto pubblico, legislazione scolastica e pedagogia presso l’Università della Basilicata. Da giovanissimo è stato chiamato a svolgere funzioni di consulente e consigliere politico nei bureaux dei Deputati al Parlamento europeo e di esperto presso vari Dipartimenti di Regioni.

Coopera con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti europei in diversi ambiti settoriali e svolge attività di ricerca scientifica serbando sempre un approccio umanistico ai temi dell’economia di mercato e dello sviluppo. È autore di diverse pubblicazioni internazionali e monografie tra le più apprezzate l’Europa per i Comuni, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle autonomie locali.

Il professore Peppino De Rose ha espresso una «grande soddisfazione poter offrire il mio contributo in ambito nazionale sull’ampia gamma di programmi di finanziamento inseriti nel Pnrr e nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027. La finalità è supportare le strategie di sviluppo digitale, sostenibile e inclusivo del settore turistico e culturale, stimolando i giovani ad avviare nuove imprese creative e culturali ed i meno giovani nell’avviare e percorsi di ammodernamento delle imprese in linea alle esigenze internazionali dei mercati e al nuovo modo di viaggiare. Ringrazio la direzione del TTG di Rimini per la considerazione»