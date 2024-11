Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, sarà domani a Reggio Calabria per le manifestazioni in memoria del senatore Luigi De Sena, prefetto della città dal novembre 2005 all’agosto 2007, nel quarto anniversario della scomparsa, con la consegna dei premi a lui intitolati. La commemorazione, che avrà luogo in Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Italia) con inizio alle ore 20, sarà presentata dal redattore capo de “Il Mattino” Antonello Velardi e prevede la presenza e delle più alte Autorità civili, militari e religiose oltre alla famiglia De Sena. Nel corso della cerimonia saranno consegnati i premi “Luigi De Sena”. A conclusione della serata, alle ore 21.30, Gabrielli, scoprirà una stele commemorativa in ricordo dell’indimenticato prefetto.