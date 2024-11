VIDEO | In tal caso le procedure di selezione per assumere personale non verranno più espletate dagli uffici regionali. Il governatore: «Si guarderà più al merito che ai rapporti»

La prossima riunione di Giunta regionale della Calabria, in programma lunedì, affronterà i temi dell'assestamento di bilancio e di un protocollo con il ministero della Pubblica amministrazione per far espletare l'iter di assunzione del personale della Regione allo stesso ministero e al Formez. Lo anticipa il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto in un video pubblicato sulla sua pagina social.

«Oggi – fa sapere il governatore - è sabato e quindi posso lavorare più tranquillamente e posso studiare e preparare gli argomenti per la Giunta di lunedì. Lunedì approveremo l'assestamento tecnico, che è un documento necessario per prepararsi ad approvare il bilancio di previsione e non far andare in esercizio provvisorio la Regione».

E non solo. «Poi - continua Occhiuto- se mi riesce approverò anche un protocollo con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Formez per fare in modo che le procedure di selezione per assumere le persone che saranno necessarie a rafforzare l'apparato burocratico della Regione siano espletate non dagli uffici regionali ma dal ministero o dal Formez, guardando al merito più che ai rapporti, come spesso è avvenuto - ricorda - non solo in Calabria ma dovunque in passato».