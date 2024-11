Siamo arrivati agli ultimi giorni di dicembre, il periodo in cui si tirano le somme sui mesi passati, su ciò che è stato raggiunto e ciò che invece è rimasto in sospeso. Ecco allora che il resoconto di fine anno assume importanza ed è proprio per questa ragione che il primo cittadino di Cosenza ha inteso invitare la stampa, per tracciare il bilancio della stagione amministrativa che sta per chiudersi e per anticipare i progetti futuri.

Un 2018 proficuo per la città dei bruzi, che ha visto la realizzazione di tante opere, tra le quali il ponte di Calatrava, quello di San Francesco, la demolizione dell’ex hotel Jolly, la coniazione delle monete “Bruzi”, ma l’anno che verrà, assicura il sindaco Mario Occhiuto, sarà ancora più ricco. Tante le opere in itinere infatti, come la riqualificazione di alcune scuole, degli argini dei fiumi, così da renderli navigabili, la nuova sede per la Polizia Municipale, la ristrutturazione di via Popilia. Questi solo alcuni degli obiettivi prefissati dall’amministrazione per il 2019.