Dal risparmio energetico alla dismissione di contratti d’affitto fino alla riorganizzazione del servizio di rassegna stampa: diversi i settori in cui è stata messa in atto dal consiglio regionale una notevole spending review

2 milioni e 500 mila euro: è questa la somma risparmiata in un anno dal Consiglio regionale della Calabria. Diversi i settori in cui è stata messa in atto una significativa azione di spending review.



Più di 100 mila euro sono i soldi recuperati dal risparmio energetico ottenuto durante il 2015. La rescissione del contratto per l’affitto dei locali utilizzati dai gruppi consiliari a Catanzaro ha evitato l’esborso di altri abbondanti 100 mila euro.



Notevole il risparmio ottenuto anche grazie alla riorganizzazione del servizio di rassegna stampa che passa dai precedenti 36 mila euro annui a soli 6 mila. Economie anche nei settori relativi alla manutenzione del verde, servizi postali e ufficio del portavoce con una media percentuale che si avvicina al 40%.



Tagliate anche le spese relative ai compensi per i professionisti esterni e i patrocini legali tagliati per oltre il 70%, così come manifestazioni, convegni, eventi speciali.

Ci sono poi i risparmi (oltre il 15%) ottenuti dal nuovo piano industriale della società in house Portanova spa. Sommando il tutto si arriva a ben 2 milioni e 500 mila euro risparmiati in anno.