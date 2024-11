Il direttore della Banca d'Italia, Sergio Magarelli, lascerà a breve il suo incarico alla guida della filiale calabrese per assumere la guida della sede di Bari. La nomina è stata formalizzata dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. A confermarlo è lo stesso direttore: «É con non poca emozione che apprendo che il Governatore della Banca d'Italia ha ritenuto di assegnarmi l'incarico di direttore della sede di Bari, che assumerò, con ogni probabilità, sul finire dell'estate.

«Confido di riuscire a riportare nella regione che mi ha dato i natali il tanto di positivo e motivante che ho ricevuto in questa splendida terra accogliente, dalla gentile gente di Calabria, che porterò sempre nel cuore. Colgo l'occasione per formulare un sentito auspicio per le imminenti festività pasquali: che siano foriere di pace e solidarietà; mai come ora sarebbero propizie e salvifiche».