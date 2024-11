Preparare al lavoro attraverso il lavoro: questo l’obiettivo del progetto avviato e finanziato dal Ministero del Lavoro

L'Assessore al Lavoro Federica Roccisano - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - ha partecipato oggi a Bari alla giornata conclusiva della 29° edizione del Seminario Europa, l’iniziativa itinerante ideata dal CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale).

"Sistema duale"

Preparare al lavoro attraverso il lavoro è da sempre uno dei cardini della Formazione Professionale, un sistema che, come dimostrano i numeri, favorisce in modo rilevante l’occupazione giovanile: non è quindi un caso che la sperimentazione del cosiddetto “Sistema duale”, avviata e finanziata nell’ultimo anno dal Ministero del Lavoro, sia guardata con grande interesse da formatori e imprese.

Gli interventi

Su questo tema si sono concentrati gli interventi del Sottosegretario Luigi Bobba, promotore del protocollo con le Regioni sul Sistema Duale , di Maurizio Del Conte, Presidente di Anpal, e delle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Puglia e Calabria.

Le dichiarazioni dell'Assessore Roccisano

"Per il secondo anno consecutivo - ha detto l'Assessore Roccisano - la Regione Calabria è presente al seminario europeo sulla formazione professionale organizzato dal CIOFS.



Il filo conduttore di queste azioni è quello di rafforzare e incrementare le occasioni di apprendimento dei giovani in Calabria e farlo in maniera coerente con le necessità del mercato del lavoro. In questo senso la collaborazione con il Ministero del Lavoro e con ANPAL ha permesso e permetterà ancora di più nei prossimi mesi, di attivare gli strumenti dell'apprendistato , della contrattualizzazione dei ragazzi e degli sgravi contributivi a favore di una loro assunzione. Così saremo consapevoli che i fondi programmati e spesi si tradurranno davvero in un servizio reso a vantaggio dei nostri giovani e che a conclusione del percorso non li lasceremo fuori a bussare alla porta del mondo del lavoro, ma avremo loro consegnato le chiavi per accedervi".