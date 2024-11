VIDEO | I titolari delle agenzie hanno inscenato un singolare sit-in di fronte alla sede del Consiglio regionale per la mancata approvazione di una norma

Una protesta davvero singolare quella che si sta svolgendo stamani dinnanzi la sede del Consiglio regionale della Calabria dove è in corso «il funerale della politica calabrese». Così l’hanno chiamato i titolari delle agenzie di pompe funebri giunti a Reggio Calabria da tutta la regione per protestare contro la mancata approvazione di un testo normativo che regolamenti la loro attività.

«La Politica Calabrese sta facendo di tutto affinché si ritardi il Consiglio che tratta il tema delle onoranze funebri calabresi - tuonano gli operatori -. Il 29 aprile 2018 hanno abrogato un testo dalla sera alla mattina, senza se e senza ma e oggi non mantengono la parola data sulla realizzazione e la votazione di un nuovo testo». I lavoratori sono arrabbiati e delusi e puntano il dito contro l’intera classe politica.

«Qui giocano con il nostro futuro - dichiara Rocco Calió, presidente del comitato Cosfit -, con la nostra dignità e con i nostri sacrifici. Pensano che spostando la data dell’assemblea regionale creino confusione nella nostra battaglia, invece noi diciamo loro che rinforzano la nostra lotta. Vogliamo disciplina e vogliamo legalità. Bisogna contrastare - ha concluso - l’abusivismo che ci mette in ginocchio e mette in ginocchio le nostre famiglie. Siamo l’unica regione a non avere un testo omogeneo. È una vergogna!».