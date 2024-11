Confermato dai sindacati il sit-in in programma a Cosenza il prossimo 22 maggio. Attesa per gli esiti dell’incontro

A seguito dell’annunciato sit-in dei lavoratori ex Lsu-Lpu promosso dalla Cgil e dalle categorie a Cosenza per il 22 giugno, in occasione della presenza del ministro del Lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio, è stato convocato d’urgenza per lunedì 20 alle ore 15,30 al Ministero del Lavoro, un incontro teso alla ripresa del confronto sulla problematica inerente la definitiva stabilizzazione. Lo riferisce una nota stampa a firma della Cgil Calabria nella quale si specifica che rimane confermato il sit-in previsto a Cosenza per giorno 22 maggio, in attesa degli esiti dell’incontro.

LEGGI ANCHE:

Lsu-Lpu, la Uil Temp: «Il Governo tace, pronti a tornare in piazza»

Cdm, Di Maio agli Lsu Lpu: «Per le assunzioni faremo delle deroghe»

Proteste Lsu e Lpu: indagati i vertici di Cgil, Cisl e Uil Calabria

«I 4mila ex Lsu/Lpu calabresi stanno vivendo un vero e proprio limbo»

Stabilizzazione di Lsu e Lpu, la Regione chiede un incontro al ministro

Lsu e Lpu, M5s esulta: «Approvato percorso di stabilizzazione»