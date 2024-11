Corigliano-Rossano sbarca sui media nazionali con il prodotto eccellenza del territorio: la liquirizia Amarelli. Venerdì 17 maggio alle ore 13,30 sarà infatti protagonista su TG2 nella puntata di Eat parade, la rubrica di telegiornale dedicata all'enogastronomia.

In particolare sarà l’amministratore delegato Fortunato Amarelli a raccontare l’esperienza imprenditoriale e familiare che da quasi tre secoli continua a tramandarsi da ben 11 generazioni. Massimo Grosso invece racconterà la ricetta del gelato prodotto con l’ingrediente speciale. Le esperienze ed i territori raccontati in questi anni dal format televisivo sono stati raccolti in un libro da Bruno Gambacorta che ne è ideatore e conduttore. Il cibo ed il vino diventano in questo volume veicoli di conoscenza dell’Italia migliore.