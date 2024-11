Il Gruppo Damiani annuncia la costituzione di una nuova società operata da Rocca per la distribuzione di gioielli e orologi di alta gamma, insieme a “Scintille”, importante azienda di gioiellerie del Sud Italia di proprietà della famiglia Mazzuca che distribuisce alcuni fra i più prestigiosi brand di orologeria e gioielleria, tra cui quelli del Gruppo Damiani. Sergio Mazzuca, cavaliere della Repubblica e imprenditore di alta esperienza, ricoprirà la carica di amministratore delegato.

Nei primi mesi del 2024 verrà quindi inaugurata a Reggio Calabria la prima boutique con insegna Rocca, dove, accanto alle creazioni dei brand del Gruppo, saranno esposti i preziosi di altri celebri marchi del lusso. Seguirà presto anche l’apertura di un secondo store a Cosenza.

Questa operazione è parte di un piano strategico per rafforzare la leadership di Rocca, unica catena italiana di gioielli e orologi di lusso, e rappresenta una vera e propria alleanza fra il Gruppo e la principale realtà imprenditoriale della regione. Rocca conferma così il proprio ruolo di riferimento per le tante realtà virtuose locali del settore. In Italia, infatti, sono numerose le aziende di piccole-medie dimensioni di proprietà delle famiglie fondatrici, che desiderano migliorare per incrementare la loro competitività sul mercato. L’obiettivo del Gruppo Damiani è di sostenerle, mettendo a disposizione il proprio expertise di realtà strutturata con un’organizzazione manageriale, con l’ambizione di crescere insieme. Una volontà che il Gruppo ha già dimostrato anche nel recente passato attraverso operazioni come l’acquisizione della maggioranza della storica gioielleria siciliana Bruno Maria Zimmitti 1858 – con Salvatore Zimmitti confermato nel ruolo di amministratore delegato – e l’acquisizione del 100% del top retailer sardo Floris Coroneo. In questo caso l’ingresso di un valido partner come Damiani ha garantito la tutela del personale e il rapporto di continuità con i clienti, dato che la famiglia proprietaria era intenzionata a ritirarsi dal mercato.

Il Gruppo Damiani è l’unica azienda orafa italiana nota a livello internazionale ancora gestito dalla famiglia fondatrice che disegna e produce gioielli fin dagli esordi, e questo rappresenta un elemento chiave di vicinanza personale alle piccole-medie imprese del settore, nonché un grande punto di forza per lo sviluppo del business.

«Costituire una nuova società in partnership con la famiglia Mazzuca, che stimiamo da anni, rappresenta un’operazione strategica fondamentale sia per il rafforzamento della posizione di Rocca in Italia, sia per lo sviluppo di uno dei principali retailer di gioielleria per il Sud Italia. Questo modello di governance che intendiamo proseguire permetterà a molte aziende locali di affrontare con serenità i mutamenti di settore, grazie al supporto di una realtà solida come il Gruppo Damiani», dichiara Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente del Gruppo Damiani e presidente di Rocca.

«Sono orgoglioso di aver fondato una nuova società con il Gruppo Damiani. Come titolare di una realtà imprenditoriale calabrese, sono fiero di guidare l’azienda sin dalla nascita e che, oggi, dopo 40 anni ha la possibilità di creare una partnership con una multinazionale proprio nella mia terra d’origine. In un periodo storico in cui la nostra organizzazione sta affrontando il passaggio da azienda familiare a manageriale, questa iniziativa ci permetterà di fronteggiare con consapevolezza le sfide future del mercato supportati da una grande famiglia e da un gruppo internazionale con un importante expertise che ci renderà più forti e competitivi», sono invece le parole di Sergio Mazzuca, amministratore delegato di Rocca Calabria.

Il Gruppo Damiani, del quale Rocca fa parte, promuove l’eccellenza italiana attraverso la sinergia di realtà e marchi complementari creati o acquisiti nel corso della propria storia: Damiani, marchio di alta gioielleria fondato a Valenza nel 1924 ed ora conosciuto in tutto il mondo; Salvini attivo nella gioielleria contemporanea grazie a collezioni eleganti e moderne; Calderoni storico marchio milanese di alta gioielleria esperto nella vendita di diamanti, ed infine Venini, vetreria storica di Murano le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo. Il grande know-how di Rocca – che, oltre a tutti i brand del Gruppo, promuove anche i migliori marchi dell’orologeria internazionale come Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Panerai, Iwc, Hublot e molti altri – unito alla forza e alla visione internazionale del Gruppo rappresenta un supporto sicuro per le realtà locali.

Damiani: una storia, una famiglia, una passione tutta italiana

Fondata nel 1924 a Valenza, Damiani è una maison di gioielleria italiana divenuta nota in tutto il mondo per l’eccellenza delle proprie creazioni che grazie ai suoi successi, premi e riconoscimenti ha contribuito a creare il prestigioso mito del “Made In Italy”. Fin dagli albori, il laboratorio orafo, oggi manifattura all’avanguardia, idea, produce e distribuisce gioielli raffinati dallo stile inconfondibile: un Damiani è un’opera unica creata a mano dagli esperti maestri orafi valenzani che si caratterizza per il design esclusivo, la grande attenzione ai dettagli e l’eccellente qualità delle gemme. Proprio in virtù di questo patrimonio artistico, culturale ed artigianale che custodisce ed esprime, una creazione Damiani mantiene il suo valore nel tempo e trascende le mode: lo si può donare per celebrare una ricorrenza speciale, custodire come un prezioso ricordo e tramandare “per sempre”.

Proprio come un gioiello, i segreti di questo affascinante mestiere si sono tramandati, di generazione in generazione, dal fondatore Enrico a suo figlio Damiano, e successivamente ai nipoti Guido, Silvia e Giorgio che ora guidano l’azienda interpretando i profondi valori di questa storica eredità con uno sguardo sempre volto al futuro: grazie a questa ardente passione di famiglia, Damiani è l’ultima azienda orafa, nota a livello internazionale, gestita ancor oggi dagli eredi del fondatore.

Amata per la sua estetica suggestiva, la costante innovazione e l’artigianalità manifatturiera tutta italiana, la maison è l’unica azienda orafa al mondo ad aver conquistato il record ancor oggi imbattuto di 18 Diamonds International Awards, gli Oscar internazionali della gioielleria. Sharon Stone, Tilda Swinton, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, senza dimenticare le italianissime Isabella Rossellini e Sophia Loren, sono solo alcuni dei volti noti che hanno riconosciuto l’eccellenza di Damiani e hanno scelto le sue creazioni per celebrare i propri successi. Amato dalle grandi star holliwoodiane ma anche dalle nuove generazioni di dive del cinema, top model e trendsetter di tutto il mondo, Damiani, con la sua storia centenaria, continua suscitare emozioni, affascinare lo sguardo e conquistare la mente.

Il marchio è presente con boutique monomarca nelle migliori capitali del lusso, della bellezza e della cultura, tra le quali Milano, Roma, Parigi, Dubai, Tokyo, Pechino, Shanghai, Seul e Mosca ed è inoltre distribuito nei più importanti department stores e negozi multimarca del mondo.

