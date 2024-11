Il mondo della cooperazione come modello per un nuovo rilancio dell'economia sopratutto nel Mezzogiorno

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha partecipato oggi al quarantesimo anniversario di attività della Lega delle Cooperative della Calabria. Una giornata lunga ed intensa che ha visto la presenza di molte autorità politiche a partire dal Presidente della Regione Mario Oliverio dei tre assessori regionali Roccisano, Rizzo e Barbalace, il Prefetto di Catanzaro, il Vescovo Cantafora di Lamezia Terme molti sindaci del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente di Lega Coop Calabria Angela Robbe che ha puntualizzato la necessità di considerare il cooperatismo come soggetto motore dello sviluppo del territorio, partendo da alcuni dati sulla consistenza del movimento cooperativo.

Anche il Presidente Oliverio ha dato atto che il lavoro compiuto dalla Lega Coop il Calabria è stato ed è un valore aggiunto molto importante nel percorso di sviluppo che la sua amministrazione sta portando avanti. Per Oliverio è necessario diffondere la cultura dell'impresa cooperativa in una regione che registra comunque ancora oggi ataviche resistenze.

Il Ministro Poletti dal canto suo ha lanciato un messaggio molto chiaro. In questo momento di forte crisi economica dobbiamo rilanciare difendere il lavoro delle imprese. Non serve a nessuno secondo il Ministro del Lavoro del Governo Renzi fare battaglie sul reddito e aumentare lo scontro sociale. Il rapporto con le imprese ed il problema del lavoro secondo Poletti non si può più risolvere con il conflitto o con la contrattualizzazione. È necessario invece perseguire la crescita delle imprese ed in questo senso l 'impresa sociale occupa un posto privilegiato nel quadro dell 'economia sostenibile italiana e nella fattispecie in quella del mezzogiorno.

Sonia Rocca