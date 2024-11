Missione romana per il governatore della Calabria Mario Oliverio, che ha avuto una serie di incontri con il governo, per affrontare le prime emergenze, in primo luogo quella del lavoro.

Oliverio ha avuto vari colloqui a Roma, con Delrio, Luca Lotti, ma anche il ministro del lavoro Poletti, a cui ha strappato degli impegni per risolvere la grave situazione che riguarda gli oltre 26 mila lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, che aspettano da mesi il pagamento delle mensilità relative al 2013. Oliverio ha chiesto a Poletti di sbloccare i 40 milioni di euro destinati al pagamento di queste mensilità, prima della fine dell'anno.



"La condizione grave delle migliaia di lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga che dal 2013 non percepiscono le spettanze dovute- afferma al riguardo il presidente Oliverio- non può continuare a protrarsi oltre. Migliaia di lavoratori con le loro famiglie devono avere una risposta immediata e non possono essere lasciati in una condizione di sofferenza.”



”In questi giorni- prosegue – pur in presenza della mancata proclamazione del risultato elettorale del 23 novembre, in silenzio e senza clamore abbiamo avvertito la responsabilità di assumere ugualmente iniziative nei confronti del Governo per incominciare a trovare le soluzioni a questo problema e per operare interventi concreti in direzione del pagamento del dovuto alle migliaia di lavoratori interessati. Ho avuto da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Del Rio, del sottosegretario Luca Lotti ed oggi del ministro Poletti, assicurazione circa il trasferimento dei 40 milioni di euro stabiliti in sede di accordo giovedì scorso. Lavoreremo altresì affinché anche la quota di 40 milioni di euro destinata al pagamento di ulteriori mensilità relative sempre all’annualità 2013 possa essere già disponibile nei prossimi giorni per consentire il trasferimento nelle tasche dei lavoratori che ne hanno maturato il diritto. A tal proposito, devo ringraziare la fattiva collaborazione dell’onorevole Gianni Pittella che con il suo autorevole intervento ha contribuito ad accelerare il parere positivo della competente Direzione Generale della Commissione Europea.”



”Nei prossimi giorni- informa infine il presidente Oliverio-terremo un ulteriore incontro con il sottosegretario Del Rio ed il ministro Poletti per affrontare le problematiche relative ai lavoratori precari LSU- LPU ed alle spettanze del 2014 dei lavoratori in deroga al fine di chiudere definitivamente e positivamente questa problematica che assume una grande valenza sociale per la nostra regione, afflitta da una dimensione intollerabile del fenomeno della disoccupazione”.