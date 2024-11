«Sono qui per vedere con i miei occhi lo stato di avanzamento dei lavori sui nuovi treni della nuova metropolitana che a giugno porteremo a Linate al capolinea della nuova M4». Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi a Reggio Calabria accompagnato dal vicesindaco metropolitano, Riccardo Mauro, ha incontrato i lavoratori dello stabilimento della Hitachi Rail Italy. «I lavori per la costruzione della linea - ha aggiunto Sala incontrando i giornalisti a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria - sono a metà dell'opera e contiamo di aprire il primo tratto nel primo semestre del 2021 ma e' bene avere gia' i treni per testarli e verificare tutte le operazioni. Ho visto uno stabilimento eccellente. Ho girato tantissime fabbriche nel mondo e guardando lo stabilimento reggino mi è sembrato davvero straordinario per tecnologia. Dobbiamo far capire non solo ai milanesi ma al mondo intero che i treni che circolano a Milano non vengono costruiti in Germania ma in Calabria e nello specifico a Reggio Calabria».