Il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, arriverà oggi in Calabria per una due giorni densa di appuntamenti. Oggi, giovedì 22 luglio, alle ore 16:30, presso la Camera di commercio di Crotone parteciperà alla tavola rotonda “Porto e digitale per la rigenerazione urbana”; alle ore 20:30, presso la banchina Fiume del Porto di Vibo, prenderà parte al dibattito sulle prospettive di sviluppo dello scalo vibonese.

Domani, venerdì 23 luglio, dalle ore 16:00 alle 18:00, si recherà sui cantieri del terzo macrolotto della SS106 Jonica per un sopralluogo tecnico, e alle ore 20:15, presso il Porto di Tropea, parteciperà all’incontro organizzato da Confindustria Calabria e Vibo Valentia, dal titolo “Contaminazioni, Sout(h)ropea Working, Lavorare al Sud”.