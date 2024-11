«Con questa misura vogliamo ottenere due cose: da una parte abbattere l'inquinamento dei centri storici, dall'altra favorire il potenziamento del commercio e quindi la vita degli stessi centri» così l'assessore regionale alla logistica Francesco Russo ai microfoni di LaCNews24 illustrando i dettagli del programma di attuazione della misura City Logistics del piano regionale dei trasporti che intende porre la Calabria tra le migliori regioni europee, centrando gli obiettivi di crescita e sostenibilità fissati dall'UE al 2030. Si punta quindi a centri urbani più vivibili con meno Co2, più attività commerciali e una migliore distribuzione delle merci. Attorno allo stesso tavolo, al XII piano della Cittadella Regionale a Catanzaro, comuni, associazioni ambientaliste, Camere di Commercio e Università si sono ritrovati per aprire un confronto sulle modalità esecutive previste del programma.

Gli interventi previsti

«La fase pratica prevede una serie di azioni di supporto ai Comuni - spiega Russo - saranno poi i Comuni, in forma singola o associata, a scegliere quale azione adottare: realizzare le piazzole merci in ambito urbano, delle corsie speciali per i veicoli merci, realizzare dei centri di distribuzione delle merci fuori dei centri storici in modo da modificare i carichi. Insomma una panel di scelte a disposizione dei Comuni, da applicare in sinergia con gli altri enti coinvolti. Ma c'è anche il supporto all'acquisto di veicoli elettrici che andranno a modificare le flotte urbane merci che al 90% sono a diesel». Per la manifestazione di interesse serviranno circa dieci giorni, nei mesi autunnali i Comuni dovrebbero già essere in grado di avviare le azioni previste. La dotazione finanziaria è di 5 milioni ma la Regione è pronta a supportare ulteriormente i soggetti coinvolti.