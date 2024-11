La Camera di Commercio di Crotone, nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale (PID), ha organizzato per venerdì 29 giugno, alle 10, presso la Sala Pitagora, il convegno “Impatto delle nuove tecnologie sulla giustizia e gli effetti sull’economia locale”, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini.

L’evento, moderato dal direttore di lacnews24.it Pasquale Motta, sarà aperto dai saluti del Presidente dell’Ente camerale crotonese Alfio Pugliese, del Prefetto di Crotone Cosima Di Stani, del Presidente della Regione Calabria Mario Gerardo Oliverio, del Sindaco di Crotone Ugo Pugliese, del Presidente Ordine degli Avvocati di Crotone Giuseppe Gallo e del Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone Luigi Domenico Arcuri.

All’iniziativa interverranno: il docente ordinario di storia economica presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro Vittorio Daniele; il docente ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Antonio Pileggi; l’Arcivescovo della Diocesi di Crotone–Santa Severina Monsignor Domenico Graziani; il Procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia.

«Siamo lieti di organizzare un convegno di così grande importanza per ciò che attiene i temi della legalità e della giustizia, con particolare riferimento ai risvolti delle nuove tecnologie e agli impatti economici sul territorio – è il commento del Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – e per tale motivo siamo onorati di ospitare un illustre relatore come il Vicepresidente del Csm Legnini che darà un contributo fondamentale alla discussione, fornendo spunti utili per la pianificazione delle future attività istituzionali in provincia di Crotone».