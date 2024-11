Sessioni formative e scambio di esperienze nella kermesse organizzata alla C amera di Commercio di Cosenza, in calendario il prossimo 8 giugno

#OpenPID è una giornata di formazione e networking sulle tecnologie 4.0 - rivolta a imprese, studenti e futuri imprenditori - in programma venerdì 8 Giugno 2018 dalle ore 09:30 alle ore 17:30 nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza.

I benefici alle imprese dall'innovazione tecnologica

Nell’arco della giornata sarà possibile assistere a due sessioni formative, dedicate rispettivamente ai servizi (commercio e turismo) e al manifatturiero, con esperti nazionali ed imprese impegnate nella transizione 4.0. Inoltre, grazie alla presenza delle imprese selezionate tramite la manifestazione di interesse aperta fino al 4 Giugno 2018, sarà possibile scoprire come l’innovazione tecnologica in ottica 4.0 possa portare benefici alle imprese di tutti i settori economici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare l’adozione di tecnologie 4.0 nella provincia di Cosenza grazie anche ai diversi incentivi messi in campo dal Ministero dello sviluppo economico, dalle amministrazioni locali e dalla Camera di Commercio di Cosenza. L'evento è organizzato dal Punto Impresa Digitale dell'Ente camerale, il nuovo servizio che mira a promuovere l'utilizzo e i vantaggi legati alla trasformazione digitale delle imprese cosentine.

Tutte le soluzioni dell'era digitale

Al network di punti fisici si aggiunge una rete virtuale attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media. I Pid servono a favorire la crescita della consapevolezza attiva delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui rischi connessi al suo mancato utilizzo. L’ente guidato dal presidente Klaus Algieri con #OpenCameraCosenza ha da tempo impresso una svolta digitale e organizzativa che ha determinato sempre più innovazione e trasparenza al punto da essere riconosciuta come case history dall’Opsi, Osservatorio sull'Innovazione nel settore pubblico attivato dall'Ocse nel 2014.

Spazio alle esperienze imprenditoriali

Tutte le aziende della Provincia, di qualsiasi settore e dimensione potranno candidarsi per offrire una testimonianza (un intervento di 15 minuti) della propria storia d’impresa e di innovazione. Per partecipare le aziende dovranno essere iscritte al Registro Imprese di Cosenza ed essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale Camerale. La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita. Per informazioni è possibile rivolgersi al Punto Impresa Digitale: tel. 0984 815260; email: pid@cs.camcom.it; www.cs.camcom.it. Il Punto impresa digitale era stato presentato ufficialmente il 7 dicembre 2017 alla presenza di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza e Ivan Lo Bello, presidente nazionale di Unioncamere.