I nuovi treni andranno ad implementare il servizio Fs per i pendolari

Contratto da 190 milioni di euro per Hitachi Rail Italy. L'ex AnsaldoBreda ha ricevuto un ordine da Trenitalia per realizzare nuovi treni regionali che andranno a implementare il servizio Fs per i pendolari. I treni verranno costruiti negli stabilimenti HRI di Pistoia e Reggio Calabria per la parte prettamente legata al veicolo, mentre componentistica ed elettronica saranno realizzati nella fabbrica HRI di Napoli.

La fornitura riguarda complessivamente 112 carrozze doppio piano intermedie e 24 semipilota, tutte di seconda classe.