La Cassa Depositi e Prestiti ha approvato una serie di finanziamenti, in Calabria in arrivo 307 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno vari settori

Roma - Nuovi finanziamenti in arrivo per la Regione Calabria. La Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato che sono in arrivo 307 milioni di euro. Sono stati approvati, infatti, una serie di finanziamenti per un totale di 900 milioni di euro, di cui 500 milioni sono per il sud Italia e 307 per la Calabria. Nel dettaglio i finanziamenti approvati sono cinque. Il più importante è quello destinato alla Calabria. i fondi sono destinati a coprire la parte di competenza regionale relativa al “Por”. Gli interventi riguarderanno energia, ambiente, qualità della vita e inclusione sociale, risorse naturali, culturali e turismo sostenibile, reti e collegamenti per la mobilità, città, aree urbane e sistemi territoriali.



Il secondo, da 180 milioni al Comune di Napoli, è destinato a contribuire alla costruzione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nella tratta Centro Direzionale - Capodichino. Il terzo, fino a 36 milioni alla società Aeroporto di Catania, destinato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'Aeroporto "Fontanarossa" di Catania. Il quarto, comprende fino a 300 milioni per la Spv Metro 4 di Milano, per la realizzazione della linea 4 del metro di Milano. L’opera rientra fra le infrastrutture strategiche per il Paese individuate dal Cipe e fra le opere strategiche per la mobilità ricomprese nel piano infrastrutturale collegato all’organizzazione dell’Expo. Il quinto, infine, riguarda l’ok per garanzie alla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per un finanziamento fino a 100 milioni di euro alla Società Metropolitana Acque Torino.