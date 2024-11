Oggi il presidente della Regione Mario Oliverio ha incontrato i giornalisti per la presentazione dei due nuovi collegamenti veloci

“L'accessibilità alla Calabria è per noi un tema di fondamentale importanza per costruire una strategia di crescita e di sviluppo della regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio incontrando i giornalisti per la presentazione dei due nuovi collegamenti veloci tra Reggio Calabria e Roma.



La novità consiste in una nuova coppia di treni 'Freccia Argento' che, con il nuovo orario invernale, si andrà ad aggiungere ai collegamenti istituiti lo scorso dicembre, via Afragola, senza passare dalla stazione di Napoli.



Alla conferenza stampa oltre a Oliverio hanno partecipato, per la Regione, gli assessori Francesco Russo, con delega alla Logistica, e Roberto Musmanno, responsabile delle Infrastrutture. Per Trenitalia erano presenti Giampiero Strisciuglio, direttore della Divisione Long Haul, e Domenico Scida, direttore della Divisione Trasporto regionale.