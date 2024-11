Smau per la prima volta fa tappa in Calabria per presentare il meglio dell’innovazione del territorio

Il nuovo appuntamento con l’innovazione e il mondo della Ricerca si terrà in Calabria. Sarà infatti la sede della Fondazione Mediterranea Terina a Lamezia Terme ad ospitare l’eventi di primaria importanza per le piccole e medie imprese calabresi. Smau, realizzato in collaborazione con Regione Calabria, Fincalabra e CalabriaInnova sarà l’occasione per presentare l’offerta di startup e delle piccole e medie imprese innovative, frutto delle azioni del sistema dell’innovazione calabrese. La scelta di Lamezia Terme è dovuta al fatto che la Calabria, secondo i dati riportati in un sondaggio, si classifica al primo posto come tasso di crescita delle startup innovative sul proprio territorio (+ 263%).

Il programma. Il calendario degli appuntamenti inizia il 18 novembre con l’evento inaugurale di Smau Calabria che sarà anche l’occasione per consegnare il Premio Innovazione ICT ai migliori progetti di utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese e il Premio Lamarck ai più innovativi progetti di impresa delle startup presenti. Il Premio Lamarck, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, sarà preceduto da uno speed pitching

La seconda giornata di Smau Calabria accenderà i riflettori sulle startup vincitrici del TalentLab di Calabria Innova che saranno presentate al pubblico a conclusione del percorso di accelerazione partito ad aprile 2014, che ha portato a investire circa 6 milioni di euro in 48 startup e spinoff.



Nell’arco dei due giorni le startup calabresi più pronte per il mercato avranno a disposizione un’area espositiva e numerosi eventi di networking per raccontare la propria impresa. Inoltre un calendario di sette eventi tematici avrà il compito di favorire l’incontro e il confronto tra le piccole e medie imprese ospiti dell’evento e le startup in mostra su alcuni temi al centro del dibattito, tra cui Expo 2015 e le opportunità di business per le imprese sul territorio, internazionalizzazione, tra export e innovazione, nuovi modelli di policy della PA per l’innovazione, webmarketing e social Media, internet degli oggetti e nuove frontiere della stampa 3D, e-Commerce, Big data e sicurezza delle informazioni.



“La tappa di Smau in Calabria – spiega Pierantonio Macola, Amministratore Delegato di Smau – rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso intrapreso da Smau, attraverso il suo Roadshow, per sensibilizzare il Sistema regionale dell’innovazione sulla rilevanza strategica di un approccio orientato al mercato e alle imprese funzionale alla competitività all’interno del mercato globale con l’obiettivo di innescare un concreto cambiamento culturale, che coinvolga il mondo delle imprese, l’ecosistema dell’innovazione e il mondo istituzionale”.



“La Regione Calabria – aggiunge Mario Caligiuri, Assessore regionale alla Cultura e alla Ricerca – con un +263% di crescita è prima in classifica in Italia per incremento del numero di imprese innovative in un anno (dati Infocamere). Questo risultato è l’esito di un costante lavoro di sostegno, sensibilizzazione e animazione sul fare impresa innovativa messo in campo dalla Rete Regionale dell’Innovazione, voluta dalla Regione Calabria con il progetto CalabriaInnova, frutto della partnership fra la finanziaria regionale Fincalabra e Area Science Park, il Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste. Una rete che si consolida e si arricchisce sempre più con nuove iniziative, tra cui l’appuntamento con la più importante manifestazione nazionale in tema di ricerca e innovazione che finalmente farà tappa in Calabria”.