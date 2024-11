La Provincia di Catanzaro ha ottenuto i finanziamenti per l’esecuzione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. La Regione Calabria ha valutato positivamente la partecipazione dell’Ente intermedio alla manifestazione d’interesse indetta nello scorso mese di dicembre. Saranno dodici gli istituti presenti nel territorio catanzarese che beneficeranno del finanziamento di oltre 1 milione di euro. Nello specifico, gli interventi da effettuarsi riguarderanno i seguenti edifici: Ipsoceo (Botricello), liceo classico Galluppi (Catanzaro), Ipsct Maresca (Catanzaro), Itg (Catanzaro Lido), Iti Scalfaro (Catanzaro), Ite Pacioli (Catanzaro), Ls Fermi (Catanzaro Lido), Ls Galileo Galilei (Lamezia Terme), Itg (Lamezia Terme), Ite De Fazio (Lamezia Terme), Its Malafarina (Soverato), alberghiero (Soverato), Ls Guarasci (Soverato).

«Quando si parla di sicurezza nelle scuole – afferma il presidente Abramo –, che sono i luoghi in cui i nostri ragazzi trascorrono gran parte delle loro giornate, tutti gli altri problemi assumono un carattere meno emergenziale. Avere tutti gli edifici scolastici rispondenti a una piena efficienza e alla massima sicurezza è quello a cui stiamo lavorando, insieme al dirigente del settore Floriano Siniscalco, con grande impegno e determinazione e continueremo a prestare attenzione per non perdere nessun finanziamento pubblico volto al miglioramento delle strutture scolastiche».

l.c.