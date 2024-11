Interi campi di finocchi mandati al macero. E molti prodotti ortofrutticoli neanche messi a dimora: l’emergenza siccità, in Calabria, rischia di travolgere l’intero comparto agricolo aggravando una situazione che si trascina ormai da un decennio ma che, a partire dallo scorso anno, non lascia più dormire sonni tranquilli agli imprenditori piccoli, medi e grandi della regione.

Secondo l’Ispra gli ultimi mesi sono stati tra i peggiori della storia per quanto attiene le precipitazioni. E le conseguenze, soprattutto nell’area del Crotone che volge a est, già si toccano con mano. Oggi, a Dentro la Notizia, il format a cura della redazione giornalistica di LaC News24, il tema è stato sviscerato e affrontato in tutta la sua drammaticità con i diretti interessati: gli imprenditori agricoli in collegamento dai pressi della foce del fiume Neto, una vallata dalle grandi potenzialità agricole. A intervistarli l’inviato Salvatore Bruno, posizionato proprio a cavallo tra i territori di Rocca di Neto e Strongoli. In collegamento Skype, a offrire spunti di riflessione e proposte per contrastare gli effetti della siccità, il giornalista e scrittore Franco Laratta che, insieme al conduttore Pier Paolo Cambareri ha tentato di sollecitare interventi concreti da parte della Regione che, sul tema, potrebbe incidere. E non è un caso che sull’argomento sia intervenuto il dirigente Giacomo Giovinazzo, commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria che, da tempo, monitora proprio l’area del Crotonese in particolare.

Tornando all’attualità del tema di Dentro la Notizia, l’allarme rappresentato dagli imprenditori locali tra cui Francesco Pugliano, è semplice da illustrare: non piove adeguatamente da diverse stagioni. E i raccolti vanno a male. Quindi, l’uomo con la sua scienza, deve correre subito ai ripari ottimizzando la gestione delle risorse idriche. Per i dettagli e le proposte, basta riguardare la puntata odierna. Per la denuncia, invece, bisogna richiamarsi alle parole di Franco Laratta: è da dieci anni, ha detto, che la questione siccità e l’emergenza cinghiali vengono denunciate e mai risolte. Come uscirne? Riunire tutti intorno a un tavolo. E farlo ora (non domani) affinché si riesca a salvare il salvabile, visto che lo stesso Pugliano ha parlato di rischio “desertificazione” del territorio. Un tema molto complesso, sul quale non manca l’attenzione della Regione stessa così come testimoniato dallo stesso Giovinazzo. Il commissario del (nuovo) Consorzio unico, proprio a margine della puntata andata in onda (e alla quale hanno partecipato anche gli imprenditori Armando Cappa, Pasqualino Piscitelli e Giovanni Bellizzi), ha spiegato come l’ente e la Regione si stanno muovendo per affrontare il nodo.

«Nei prossimi tre/sei mesi – ha ammesso Giovinazzo – si possono verificare condizioni di criticità di disponibilità della risorsa idrica. Il Consorzio di Bonifica della Calabria è impegnato sia in un’azione preventiva che in un monitoraggio costante nei vari distretti irrigui per poter garantire agli agricoltori consorziati la disponibilità per l’irrigazione delle colture. Certamente – ha aggiunto – la situazione non è facile e per questo abbiamo predisposto una informativa mirata, che sarà costante, agli agricoltori e ai comuni rientranti nel perimetro consortile proprio per ottimizzare ed assicurare l’acqua per l’irrigazione delle colture agricole. La scarsa piovosità che si riscontrerà e l’aumento delle temperature medie viene affrontata con la massima determinazione in collaborazione con gli agricoltori e con le società che gestiscono i laghi silani». Un contatto con gli attori principali, dunque, nella piena consapevolezza di quanto l’emergenza idrica rischi di diventare una nuova priorità della Calabria, dopo quella sanitaria; una priorità su cui è bene continuare a concentrare l’attenzione prima che sia troppo tardi.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.