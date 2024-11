In calo le aziende agricole in Calabria. Tra il 2010 ed il 2020 sono diminuite del 30,7%, passando da 137.790 a 95.538. È quanto emerge dal settimo Censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'Istat, con il supporto per la prima volta della Coldiretti. La stessa rilevazione, i cui dati sono stati diffusi per il momento solo parzialmente, ha accertato che ogni azienda dispone in media, attualmente, di 5,7 ettari di terreno. Un dato che registra un incremento considerato che nel 2010 la stessa disponibilità per ogni singola azienda era di 4 ettari.

La superficie agricola utilizzata (Sau) è, complessivamente, di 543 mila ettari, in calo dell'1,1% sempre rispetto al 2010. Le aziende zootecniche in Calabria sono 12.097, con un'incidenza a livello regionale del 12,7%. «I dati del censimento riguardanti la nostra regione, quando saranno disponibili ancora più nel dettaglio - ha detto Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria - saranno analizzati con attenzione al fine di orientare le scelte di politica agricola».