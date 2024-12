Sud Italia maglia nera in Ue per persone a rischio povertà. Secondo Eurostat, nel 2023 Calabria (40,6%), Sicilia (38%) e Campania (36,1%) erano tra le regioni in Europa in cui la percentuale delle persone a rischio povertà erano le più elevate, a fare peggio solo la Guyana francese che supera il 50% della popolazione.

Secondo l'ufficio statistico dell'Ue, lo scorso anno nel complesso il 16,2% della popolazione dell'Ue, ovvero circa 71,7 milioni di persone, era in questa condizione. Su base regionale, in Italia sotto la soglia del 30% ci sono Sardegna (29%), Abruzzo (24,9%), Basilicata e Puglia (24,5%), Lazio (21,7%) e Molise (20,6%). Seguono poi Liguria (12,5%), Piemonte (11,9%), Friuli Venezia Giulia (11,7%), Veneto (11,2%), Marche (11,1%), Valle d'Aosta (10,8%), Umbria e Lombardia (10,6%), Toscana (10,2%) e Emilia Romagna (5,8%).