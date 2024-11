Il 74% necessita di interventi urgenti. Cosenza dichiara di possedere le principali certificazioni per la messa a norma degli edifici scolastici. È quanto emerge dal XVIII Ecosistema Scuola di Legambiente presentato a Roma

Il 51,5% degli edifici scolastici delle città capoluogo calabresi ha più di 40 anni; solo sul 15,5% degli edifici è stata realizzata vulnerabilità sismica; il 74,4% necessita di interventi urgenti, ma capacità di spesa sotto la media nazionale.

È quanto emerge dal XVIII Ecosistema Scuola di Legambiente, presentato oggi a Roma nel corso del secondo forum Scuola Innova, organizzato dall'associazione ambientalista insieme a Kyoto Club e Editoriale La nuova ecologia.

Cosenza virtuosa

Unica eccezione in Calabria la città di Cosenza che dichiara di possedere le principali certificazioni per la messa a norma degli edifici scolastici, certificato di collaudo statico, di agibilita', di prevenzione incendi e di impianti elettrici a norma. Il documento fa il punto sulla sicurezza degli edifici scolastici italiani e punta il dito contro le mancate promesse dell'anagrafe scolastica che risulta ancora incompleta e imprecisa, incapace di dare informazioni utili per una messa in sicurezza degli edifici che ospitano ogni giorno studenti e personale scolastico, nonostante un territorio fragile e la mancanza di manutenzione diffusa.

Calabria maglia nera

In media, però, si evidenzia, "i dati sui Comuni capoluogo a livello regionale sono tutti sotto la media nazionale. Certificato di collaudo statico presente per il 47,9% contro il 54,4%, di prevenzione incendi per il 16,8% contro il 47,4%, di agibilità per il 37,8% contro il 61,2%. Scarsa l'attenzione - segnala Legambiente - al problema del controllo dei solai, solo il 17,8% degli edifici scolastici ha beneficiato nel 2016 di indagini diagnostiche, sul 13,6% si e? intervenuti per la messa in sicurezza. Nonostante il Sud negli ultimi anni abbia beneficiato di fondi speciali per efficienza e energetica e per l'installazione di impianti di energia rinnovabile, questi ultimi sono presenti solo nell'11,4% degli edifici scolastici (18,1% la media nazionale). Si tratta per lo piu' di impianti fotovoltaici (85,2%), la copertura dei consumi da fonti rinnovabili, dove sono presenti gli impianti, e' del 60%. Non risultano casi certificati di amianto; per il 3,8% degli edifici scaturiscono invece casi sospetti, si rendono pertanto necessari - conclude Legambiente - maggiori monitoraggi per il rilevamento e successive bonifiche. Quasi una scuola su quattro risulta coperta da wi-fi, solo l'1,7% presenta reti completamente cablate".