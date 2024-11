Il Comitato territoriale contro ogni autonomia differenziata ha organizzato per sabato 14 dicembre una "Staffetta interregionale con video dibattito popolare". Durante l’evento, che si terrà a Lamezia Terme, presso il Tip teatro, si parlerà degli effetti della regionalizzazione. Sul tavolo diversi temi: scuola, sanità, trasporti, agricoltura, ambiente, energia, università e Protezione Civile. La manifestazione - si legge in una nota - rientra nella settimana di mobilitazione e controinformazione - promossa dal comitato nazionale - sulla disarticolazione politica, economica, istituzionale e sociale che l'Italia sta rischiando con l’autonomia differenziata.

«In questo difficilissimo clima, - afferma il comitato territoriale - desideriamo attivarci e contrastare la regionalizzazione in fieri, consapevoli del ruolo fondamentale che la Calabria e tutto il Sud rivestono, nel frenare gli abusi procedurali e nel demistificare la narrazione del potere su un processo che determinerà la fine dell'Italia come Paese e la perdita dei diritti sociali attualmente esigibili!».

«Pertanto» concludono i membri del sodalizio «come professionisti della scuola, della sanità, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’energia, dell’università e della Protezione civile abbiamo aderito alla “Staffetta per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti dal 9 al 14 dicembre 2019” una settimana di mobilitazione per ribadire il nostro NO a qualunque progetto di autonomia differenziata. Invitiamo la cittadinanza a partecipare ed esprimersi sulla regionalizzazione in atto».