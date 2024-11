La regione più popolosa resta la Lombardia, mentre Campania e Trentino Alto Adige sono le più giovani. In Calabria la media di figli per donna è pari a 1,2

A fine dicembre 2023 la Calabria contava un milione e 838,2 mila abitanti, di cui 1 milione e 735,7 mila italiani e 102,4 mila stranieri. Il valore emerge dall’ultimo rilevamento Istat sulla popolazione residente datato 1° gennaio 2024. Rispetto al 2022 si è registrato un calo del 4,6 per mille. L’età media è pari a 45,9 anni, leggermente più bassa di quella nazionale che si è attestata a 46,6. In Italia al 31 dicembre 2023 erano presenti 58 milioni e 989,7 mila individui, tra 53 milioni e 682,2 mila italiani e 5 milioni e 307,6 mila stranieri. In Calabria vive, pertanto, il 3,12% della popolazione nazionale e gli stranieri presenti sono l’1,93% del totale del Belpaese.

La regione più popolosa resta la Lombardia con poco oltre 10 milioni di abitanti (10.020,5), seguita dal Lazio (5.720,3 milioni), dalla Campania (5.590,1 milioni), dal Veneto (4.852,0 milioni) e dalla Sicilia (4.794,5 milioni). Rispetto al 2022 l’Italia ha perso lo 0,1% dei residenti. Considerando la popolazione per fasce d’età, in Calabria il 23,9% dei residenti ha oltre 65 anni, il 63,4% è compreso nel range 15-64 anni, e il 12,7% ha tra 0 e 14 anni.

Vediamo ora i dati per province. Quella di Cosenza, in Calabria, è la più popolata con 670,2 mila residenti (di cui 36,9 mila stranieri). A seguire Reggio Calabria con 515,0 mila (30,6 mila stranieri), Catanzaro (340,6 mila, di cui 18,3 mila stranieri), Crotone (161,7 mila, di cui 9,1 mila stranieri), Vibo Valentia (150,6 mila di cui 7,7 mila stranieri). Le province più popolose d’Italia sono quelle di Roma (4 milioni e 230,3 mila), Milano (3 milioni e 247,8 mila), Napoli (2 milioni e 967,7 mila), Torino (2 milioni e 203,4 mila), Bari (1 milione e 221,8 mila), Palermo (1 milione e 198,6 mila), Catania (1 milione e 71,0 mila), Salerno (1 milione e 57,8 mila), Bologna (1 milione e 18,3 mila). L’età media più alta si riscontra in Liguria (49,5), Sardegna (48,8 anni), Friuli Venezia Giulia (48,4), Umbria (48,2), Molise (48,1), Toscana (48,0), Piemonte (47,9). L’età media più bassa, invece, è stata misurata in Campania (44,2), Trentino Alto Adige (44,7), Sicilia (45,4).

Sempre al dicembre 2023 la speranza di vita degli italiani è così suddivisa: uomini (81,1), donne (85,2). In Calabria per gli uomini il valore passa a 79,8 e per le donne a 84,2. La regione con la più alta aspettativa di vita è il Trentino Alto Adige: 82,2 per gli uomini e 86,5 per le donne.

In Italia nel 2023 il numero medio di figli per donna è stato di 1,20 con un’età media del parto di 32,5 anni. In Calabria ci si discosta di poco: 1,28 figli per donna a un’età media di 32,3. La regione più prolifica è il Trentino Alto Adige con 1,42 figli per donna a un’età media di 32,2.