Taglio del nastro per la struttura ospitata nell'ex scuola Don Lorenzo Milani

Un luogo di aggregazione dove potrà realizzarsi nei fatti la città solidale e dove coloro che rappresentano l'anima delle 139 associazioni di volontariato presenti sul territorio potranno donare il loro tempo al servizio di chi ha bisogno.

E' questo lo spirito che anima la Cittadella del volontariato, inaugurata in via degli Stadi, nei locali dell’ex scuola Don Lorenzo Milani. Presenti al taglio del nastro il sindaco Mario Occhiuto, l'assessore alle politiche sociali Luciano Vigna e Alessandra De Rosa, la consigliera comunale delegata per il terzo settore.

La struttura, riqualificata dall'amministrazione comunale, non sarà soltanto spazio di comunità per le associazioni di volontariato, ma anche luogo di formazione: ospiterà l'Università del volontariato, sezione di Cosenza, gestita dal CSV (Centro servizi per il volontariato). Hanno partecipato all’iniziativa di Gianni Romeo, presidente di Volontà Solidale –CSV Cosenza e Maria Carla Coscarella, direttore del CSV.