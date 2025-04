L'Italia imprenditoriale trattiene il respiro. L'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump potrebbe segnare una svolta decisiva – o un punto di rottura – nella questione dei dazi Usa. Al momento sospese, le nuove imposte americane hanno generato turbolenze nei mercati finanziari internazionali per giorni. Il viaggio della premier Meloni negli Stati Uniti punta, tra l’altro, a ristabilire fiducia nel mercato italiano, con effetti a cascata anche sull’economia calabrese.

Lo sa bene Fortunato Amarelli, amministratore delegato dell'omonima azienda produttrice di liquirizie. «Dobbiamo capire - ha detto ai nostri microfoni - che non funziona più come tempo fa. A lungo abbiamo pensato che gli scambi internazionali potessero crescere all'infinito, ma la globalizzazione è in crisi da qualche anno». Il tutto a margine dell'incontro con gli studenti all'Unical nell'ambito del progetto di "Fatto in Calabria". Nel corso dell'incontro, dei dazi Usa e dell'incontro Meloni-Trump ha parlato anche l'assessore regionale all'economia, Minenna.

Incontro Meloni-Trump, Amarelli: «Guardiamo in prospettiva»

A difesa della tesi di Amarelli c'è anche il settore dell'e-commerce, che ha avuto un'impennata rapidissima e quasi surreale nel decennio scorso. «Pensavamo di aver abbattuto tutti i confini, che le merci avrebbero girato liberamente. Internet, in questo senso, è stato un indizio fortissimo. Ma da qualche anno ad oggi è cambiato tutto». E adesso, invece, tutto sembra caduto verso una prospettiva diversa.

In tal senso, l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump potrebbe essere un punto cruciale per quanto riguarda i dazi Usa. «Trump già con il primo governo stava dando spallate notevoli al sistema economico globale. Adesso ha incrementato semplicemente l'intensità dei colpi». E poi c'è un Paese, l'America, alla ricerca, secondo Amarelli, «di una nuova identità. Non dobbiamo guardare perciò a quello che accadrà a stretto giro di posta, ma in prospettiva. L'internazionalizzazione non è più quella di un tempo, per noi imprenditori - conclude - si aprono nuove idee»