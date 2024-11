Lo ha reso noto l'azienda in un comunicato: ‘Wind ha deciso di prorogare di 4 mesi la scadenza del contratto con Infocontact’

Lamezia Terme - Wind “ha deciso di prorogare di 4 mesi la scadenza del contratto con Infocontact, azienda in amministrazione controllata, per la quale, relativamente alla commessa Wind, lavorano 310 persone”. Lo ha annunciato la stessa azienda telefonica in un comunicato dove ha precisato “Wind è, pertanto, in continuo contatto con i commissari dell’azienda e anche con le organizzazioni sindacali per gestire la situazione”.

Una speranza, quindi per gli oltre 1800 dipendenti della azienda di Lamezia Terme. Una speranza che, però, durerà solo quattro mesi.