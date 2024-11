Ritorna in Calabria, dopo il tour pre-elettorale, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5s). L’onorevole, che nelle scorse settimane aveva fatto tappa nelle aree considerate cruciali per lo sviluppo della regione, tra cui Vibo Marina, Crotone, Gioia Tauro e Lamezia Terme, è atteso per lunedì 10 febbraio alle ore 14.30 per un sopralluogo della strada del "Medio Savuto", nel territorio di Marcellinara (Catanzaro).





Successivamente, nel Palazzo Pingitore del comune di Serrastretta (Catanzaro) si terrà un tavolo tecnico con la presenza dei rappresentanti della Provincia di Catanzaro, sindaci del territorio e il comitato “La strada che non c’è”. L’incontro servirà per fare il punto della situazione e delineare insieme ad Anas la progettazione dei lavori.