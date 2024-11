L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale segnala il tentativo di smishing messo in atto da criminali informatici per truffare gli utenti e invita a non cliccare sul link che sta circolando via sms per non scaricare app malevola.

Arriva la segnalazione da parte dell’Inps dell’ennesimo tentativo di phishing, o più propriamente smishing.

Attraverso il comunicato stampa diramato il 6 aprile, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale precisa quanto segue:

«L'Inps informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware attraverso l'invio di sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e inducono ad installare una app malevola.» E aggiunge: «A riguardo, si informa che tali sms non sono inviati dall'Inps. Eventuali sms che l'Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L'unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it . »

La Polizia Postale pubblica il testo contenuto nell’sms con questa nota: «Ancora un massivo invio di sms per false informazioni che riporta a un sito contraffatto dell’INPS. I criminali informatici inviano un SMS che recita “A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-informa.online”. Cliccando sul link che simula le fattezze del sito originale di INPS, viene scaricato un APK (malware) che, installato sul cellulare, permette ai criminali di accedere al dispositivo ottenendone il controllo. Si tratta del cosiddetto fenomeno di smishing, termine che deriva dall'unione delle parole sms e phishing, dove l'ultimo termine indica la "pesca" dei dati. »

Occorre quindi prestare massima attenzione per non incorrere nella truffa segnalata e in quelle che potrebbero verificarsi, facendo affidamento solo ed unicamente al sito istituzionale dell’INPS per controllare la propria domanda di indennità COVID-19 .