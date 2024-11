La protesta degli operaio della Italcementi di Castrovillari ha un nuovo alleato. Si tratta del presidente della Regione Oliverio, deciso ad affiancare gli operai per difendere il lavoro.

"Sono al fianco dei lavoratori della Italcementi" ha fatto sapere Mario Oliverio, dopo l'annuncio dell'inizio dello sciopero della fame da parte dei lavoratori.



"Chiederò subito ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro di mettere in campo ogni azione tesa a scongiurare da parte dell'Italcementi a decisione di trasformare lo stabilimento di Castrovillari in un Centro per la Macinazione che chiuderebbe la storia industriale del sito - ha assicurato Oliverio - Sarebbe oltremodo corretto che prima del subentro della nuova proprietà tedesca, nel prossimo mese di luglio, non venisse operata alcuna scelta che di fatto renderebbe nulla ogni possibilità di negoziare con i nuovi proprietari un nuovo piano industriale che rilanci le attività produttive dell'impianto di Castrovillari".



"Dopo la chiusura dello stabilimento di Vibo Valentia- prosegue Oliverio- mi batterò con ogni mezzo per scongiurare la chiusura di quello di Castrovillari. Con la nuova programmazione 2014/2020, e con l'imminente sottoscrizione del Patto per la Calabria con il Governo nazionale, la nostra volontà è quella di sostenere con determinazione l'allargamento del tessuto industriale della regione. E' quindi del tutto evidente che per la Calabria non sarebbero tollerabili ulteriori scippi. Chiedo all'Italcementi – conclude-, in questo momento difficile dell'economia calabrese, di dare una prova di responsabilità verso un territorio ed una regione che per decenni hanno avuto nei confronti dell'azienda un atteggiamento di generosità e responsabilità, lasciando le cose al loro posto, per arrivare alla trattativa con la nuova proprietà tedesca con lo stabilimento attivo e con tutti i lavoratori al loro posto di lavoro".