Si è parlato di un progetto di riconversione del sito chiuso da circa tre anni. L’azienda, tramite i suoi rappresentanti, ha ribadito la disponibilità a cedere l’area

Il governatore della Regione Mario Oliverio e l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Carmela Barbalace, hanno presieduto un incontro con i dirigenti di Italcementi di Vibo Valentia.

Presente alla riunione, come riportato in nota dall'ufficio stampa della Giunta, il consigliere regionale Vincenzo Pasqua, il dirigente del Dipartimento lavoro Fortunato Varone, il sindaco di Vibo Elio Costa, Filippo Valotta e Rosaria Guzzo del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, e i sindacati confederali e di categoria.

Nello specifico si è discusso del progetto di riconversione del cementificio vibonese chiuso da circa tre anni. L'azienda ha ribadito la disponibilità a cedere l'intero sito per essere convertito in attività produttive ed, eventualmente, di bonificarlo nel rispetto della normativa vigente.

Entrando nel dettaglio del progetto di riconversione si è parlato di un'area completamente urbanizzata sulla quale si potrà realizzare un “condominio” industriale variegato, tenendo gli occhi puntati al porto di Vibo Valentia e agli investimenti per quello di Gioia Tauro, con la possibilità di reinserimento dei lavoratori.