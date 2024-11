Il progetto dell’ente pitagorico per rilanciare la città attraverso la promozione congiunta di offerta culturale e sportiva è stato selezionato nell’ambito del bando della Presidenza del Consiglio

Il Comune di Crotone vince il prestigioso bando della Presidenza del Consiglio “Italia City Branding 2020”, classificandosi al 12° posto. A darne notizia è lo stesso ente pitagorico spiegato che il progetto selezionato «mira ad un processo di valorizzazione delle città medie» ed è stato «redatto e presentato a tempo di record grazie a un lavoro di squadra eccellente ed ad un impegno che l’amministrazione ha inteso sin da subito onorare».

11 milioni di finanziamento

«“Kroton – Rinnov@azione e Sport” è il titolo della proposta progettuale – si legge nella nota del Comune - declinata su 5 lotti funzionali finalizzati alla promozione del Brand cittadino con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio mediante la promozione congiunta di offerta culturale e sportiva. Grazie a questo risultato, il Comune di Crotone avrà la possibilità di rendere cantierabili progetti per un totale di 11 milioni di euro».

A comunicare l’esito del bando, è stato in diretta streaming Mario Turco, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collegamento con oltre 60 comuni capoluogo di provincia.

Bossi soddisfatto

Particolarmente soddisfatto, l’assessore alle Attività produttive, Sport e Turismo, Luca Bossi: «Nel ringraziare il sottosegretario Turco, ho voluto mettere in risalto il valore simbolico del risultato, frutto di un lavoro svolto in piena emergenza alluvionale. Il risultato ottenuto è simbolo di una comunità che nonostante le difficoltà sa rialzarsi e sa fare squadra. Un grazie ai componenti di un team che da subito ha saputo mettere in campo tutte le competenze e le capacità necessarie al raggiungimento dell'obiettivo».