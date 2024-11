La fiera per l'esposizione dell'usato nautico si terrà tra marzo e aprile 2022, in concomitanza con la candidatura di Tropea a capitale della cultura

"Il più grande salone nautico del Mediterraneo", quello di Genova, ha segnato anche quest'anno il successo della nostra Regione. La 60esima edizione ha visto partecipare la Calabria dall'1 al 6 ottobre con uno stand di ben 800 metri quadrati, molto apprezzato dagli amanti della navigazione da diporto. La fiera - riferisce una nota - ha ospitato le imbarcazioni prestigiose dei più importanti armatori calabresi, nonchè due produttori di accessori di nautica, settore in via di espansione. L'evento ha dato, inoltre, visibilità ai principali attori della nautica calabrese, come charter, circoli velici e scuole di surf, consolidando su più fronti i rapporti commerciali di un mercato sempre più in voga.

La promozione dei porti calabresi

Un'occasione particolare, poi, per la promozione del sistema portuale calabrese che, secondo l'assessore al turismo Fausto Orsomarso, sarà interessato presto da un processo innovativo capace di elevarlo ai livelli dei cantieri internazionali. Fondamentale sarà su questo fronte il mantenimento di un'ottica green e la creazione di nuovi snodi, oltre a quelli di Roccella, Cariati, Crotone, Cetraro e Vibo Valentia, contemporaneamente rappresenati all'esposizione. Speciale menzione per il porto di Tropea che contribuirà a prestare servizi essenziali per il sostegno della candidatura della cittadina a Capitale della cultura 2022, fortemente rilanciata da Orsomarso: «La nostra terra si candida ad essere il "giardino d'Italia", dei lombradi, dei liguri e di chiunque la possa sentire anche propria. Per fare ciò - aggiunge l'assessore- bisogna innanzitutto mettere a reddito gli 800 chilometri di costa calabrese.»

Yacht Motor Show 2022

Per dare alla Calabria una nuova rotta, strategico sarà un evento senza precedenti: lo Yacth Motor Show on water. L'appuntamento, previsto tra marzo e aprile 2022, sarà la prima fiera di esposizione dell'usato nautico in Calabria, in cui sarà possibile ammirare le imbarcazioni direttamente in acqua e provarle. «Siamo orgogliosi di portare nella nostra Terra, adesso più che mai pronta alle sfide, un evento di respiro internazionale, che darà prestigio e visibilità al mondo della nautica calabrese da diporto - ha detto Orsomarso - Stiamo lavorando con il Salone Nautico di Genova per gemellare la nascente manifestazione calabrese con quella genovese, ormai consolidata nel panorama internazionale.»