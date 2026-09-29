Al fianco della Regione porti, associazioni di categoria e aziende calabresi, in una vetrina che punta a valorizzare il comparto e le opportunità di sviluppo legate al sistema portuale e turistico

Dal primo al 6 ottobre la Regione Calabria sarà presente al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, con uno spazio dedicato al mare, alla nautica, alla portualità e alle realtà economiche che compongono il sistema regionale.

La partecipazione regionale sarà anche un’occasione per portare a Genova una rappresentanza concreta del comparto nautico calabrese. Nello stand della Regione Calabria saranno infatti presenti porti, associazioni di categoria e aziende calabresi, creando uno spazio di incontro e confronto tra territori, imprese e operatori del settore.

Per la portualità saranno presenti il Comune di Roccella Ionica – Porto delle Grazie e l’Associazione Laghi di Sibari. Sul fronte delle associazioni saranno presenti Confartigianato Calabria, con le rappresentanze di Brettium Boat, Nautic Diving e Blumare – Cantiere Navale, oltre a CNA Calabria e Casartigiani Calabria.

La presenza calabrese sarà completata dalle aziende presenti direttamente in fiera: Gurarascio Group (Stand AA03), Invictus Yacht (Banchina B – Stand BA22/A), Prua al Vento (Stand AA03), Ranieri International (Padiglione B) e Ranieri Cantieri Nautici (Banchina N – Stand BN14 + BN225B).

«La partecipazione al Salone – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese – si inserisce in una fase di particolare attenzione verso il sistema della portualità turistica calabrese, anche alla luce dell’aggiornamento del Master Plan della portualità turistica, approvato dalla Giunta regionale, che punta a una rete portuale più organica, moderna e capillare e a un maggiore coinvolgimento dei territori. A Genova, dunque, il mare viene presentato non soltanto come patrimonio paesaggistico e identitario, ma anche come spazio nel quale si incontrano portualità, nautica, imprese, competenze e opportunità di sviluppo».

Nello spazio regionale sono previsti incontri, approfondimenti e momenti di confronto dedicati ai temi della nautica, del turismo e della portualità, insieme alla possibilità di conoscere più da vicino le realtà calabresi presenti al Salone.